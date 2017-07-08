Трампа «превратили» в младенца с переполненным подгузником

Активисты Greenpeace установили в Гамбурге, где проходит саммит «Большой двадцатки», статую президента США Дональда Трампа в виде кричащего младенца. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Судя по фото, малыш сидит на земном шаре в переполненном подгузнике. В руках у него разорванное Парижское соглашение по климату. Тем самым активисты призывают к тому, чтобы положения данного документа выполнялись.

Семиметровую скульптуру из папье-маше установили на понтоне на реке Эльба напротив филармонии, где прошел концерт для лидеров G20. На баннере у основания статуи написано: «Время перемен».

«Остальные лидеры G20 не могут ждать, когда Дональд Трамп повзрослеет», — прокомментировал Карстен Смид (Karsten Smid), специалист по климату Greenpeace в Германии. «Страны G19 должны (...) подтвердить свое решение оставить уголь, нефть и газ позади», — отметил он.

Согласно заявлению организации, с тех пор, как Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения, некоторые страны G20 выразили поддержку документу. «Но теперь слова должны превратиться в действия», — указывается в пресс-релизе.

В Германии, утверждает Greenpeace, количество выбросов CO2 остается таким же высоким, как и в 2009 году. Это связано с тем, что уголь широко применяется для производства электроэнергии, хотя, как подчеркивает организация, использовать возобновляемые источники энергии дешевле.

В июне Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. Президент Соединенных Штатов назвал его невыгодным для страны и пообещал, что добьется лучшей «сделки».