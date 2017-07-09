Майк Пенс попросил прощения у NASA за «длинные руки»



Американский вице-президент Майк Пенс опубликовал в своем Twitter фотографию, на которой прикасается к оборудованию NASA с табличкой «не трогать».

После того, как это стало понятно, что аудитория не приветствует действия вице-президента США, он попытался отшутиться.



— Майк Пенс.



Далее он отметил, что это не первый раз, когда подобное происходит, и опубликовал коллаж, на котором он трогает дикобраза.



Сенатор Марко Рубио также пошутил, что в NASA он предупредил Пенса о том, что если что-то разобьет, то сам будет отвечать за это.

