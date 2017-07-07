Киев обвинили в передаче США секретных военных технологий

Украинские чиновники продали американским властям секретную документацию на станции радиотехнической разведки. Об этом сообщается в блоге diana_mihailova в «Живом Журнале».

Речь идет о станции радиотехнической разведки «Кольчуга».

Гендиректор консорциума «Компания инновационных технологий» Александр Немчин заявил, что сотрудники Укроборонпрома незаконно продают «Кольчуги» США. «Компания инновационных технологий» является собственником изобретений, которые защищены патентами. Все РЛС «Кольчуга», произведенные Укроборонпромом, являются контрафактными», - подчеркнул он.

По словам Немчина, Укроборонпром собирается продавать станции американцам до 2021 года. Таким образом, предприятие якобы вводит в заблуждение американскую сторону, заявляя, что все вопросы с использованием прав на интеллектуальную собственность решены.

Разработка «Кольчуги» началась в 1980 году. В 1987 году производство системы началось на донецком заводе «Топаз». В начале 2000-го Украина начала экспортировать радиотехническую станцию за рубеж.