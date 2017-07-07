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AP сообщило о готовности США и России объявить о прекращении огня на юге Сирии
Москва и Вашингтон готовы объявить о прекращении боевых действий на юго-западе Сирии. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя американских властей.
По информации журналистов, режим перемирия вступит в силу 9 июля в полдень по сирийскому времени (совпадает с московским). По данным агентства, данная тема поднималась во время встречи российского президента Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. 7 июля лидеры двух стран встретились в Гамбурге на полях саммита «Большая двадцатка». Это была первая официальная встреча Путина и Трампа. До этого главы двух государств трижды общались по телефону. В переговорах также участвовали министры иностранных дел России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон. Саммит G20 проходит 7-8 июля.
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