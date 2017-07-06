Янукович «выступил на разогреве» у Путина

Публичные выступления бывшего украинского президента Виктора Януковича регулярно попадают «в такт» повестке Кремля. Его свежее интервью о Крыме, майдане и Минских соглашениях служат напоминанием о том, кто именно несет ответственность за нынешний украинский кризис. И произошло оно прямо накануне саммита «большой двадцатки» и встреч Путина с западными лидерами. После достаточно долгого отсутствия в медиа-сфере о себе вновь заявил бывший президент Украины Виктор Янукович.

За последние сутки он сделал сразу ряд заметных публичных шагов.

С одной стороны, адвокаты экс-президента вышли из процесса, который идет в Оболонском районном суде Киева и на котором рассматривается дело по обвинению Януковича в государственной измене. Юристы заявили, что больше не будут участвовать в суде из-за количества нарушений, которые были совершены Генпрокуратурой и судом.

С другой, сам Янукович дал интервью телеканалу «Россия 24» и сделал несколько ярких заявлений. В частности, он заявил, что:

- хотел бы увидеть возвращение Крыма в состав Украины, но, по его словам, это «будет зависеть от самого Крыма», от проживающих там людей;

- все действия нынешней киевской власти, в том числе и процесс по обвинению его в госизмене, направлены на оправдание собственных преступлений;

- он будет делать все, чтобы Минские соглашения были выполнены;

- правда о событиях на Майдане будет установлена, несмотря на то что нынешняя власть в Киеве не хочет этого.

Наиболее громкий общественный резонанс в России, по понятным причинам, вызвало заявление Януковича о его желании, чтобы Крым вернулся в состав Украины. Это повлекло за собой вал комментариев разной степени язвительности и недоумения в СМИ и социальных сетях. Недоумение связано с самим фактом заявлений Януковича, которые люди расценивают как антироссийские - а ведь именно Россия предоставила ему убежище.

Помимо этого, данный комментарий вызвал и конкретные действия. Например, депутат Бахчисарайского горсовета и руководитель информагентства «News Front» Константин Кнырик написал заявление в Следственный комитет России с требованием проверить высказывания Януковича на предмет нарушений статьи 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Однако представляется, что куда более важными - но куда менее замеченными - являются другие высказывания бывшего украинского президента.

За последние три с половиной года публичные выступления Виктора Януковича отличаются особенностью, которую уже неоднократно подмечали наблюдатели. Экс-президент Украины, ведет чрезвычайно закрытый образ жизни, а его публичные появления обычно странным образом совпадают с событиями, в которых выступления Януковича играют на руку Кремлю.

Не стали исключением новые информационные поводы, связанные с бывшим украинским президентом.

Завтра, 7 июля, в Гамбурге открывается саммит «большой двадцатки».

Украина и украинский кризис, разумеется, станут частью повестки встреч российского президента с западными руководителями. При этом привычным лейтмотивом подобным мероприятий являются уже стандартные обвинения Запада в адрес России в «аннексии Крыма», «в участии в войне в Донбассе» и т.д. Надо полагать, что Кремль давно привык к подобному антуражу обсуждения украинского кризиса. Но это не значит, что он ему нравится.

И вдруг, совершенно неожиданно, Виктор Янукович, свергнутый в поста украинского президента в результате майдана, прямо в преддверии G-20 делает ряд заявлений, напоминающих о истоках текущей ситуации. В частности, о том, что это лидеры Франции, Германии и Польши несут ответственность за происходящее, поскольку именно они выступили гарантами соглашения между оппозицией Украины и правительством в феврале 2014 года, которое так и не было выполнено.

Кроме того, Янукович поддержал присоединение США к процессу урегулирования на Украине. Данное заявление также выглядит весьма уместным на фоне близящейся первой встречи Путина и Трампа. Однако украинский экс-президент четко указал, что главной целью является принуждение Киева к исполнению Минских соглашений, а у американского президента есть для этого необходимые инструменты давления на украинские власти.

Таким образом, Янукович выступил живым напоминанием, с чего начался украинский кризис. Он напомнил, кто несет за него ответственность и заодно еще раз очертил ключевые пункты российской позиции по урегулированию. И все это прямо накануне встреч Владимир Путина с западными лидерами, как будто выступив у того «на разогреве».

Совпадение, наверное.