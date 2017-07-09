Меркель прокомментировала замену Трампа дочерью за столом G20

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила в поддержку дочери американского лидера Иванки Трамп , заменившей своего отца Дональда Трампа на одном из мероприятий в рамках саммита «Большой двадцатки». Об этом сообщает Bloomberg.

«Делегации решают сами, стоит ли президенту присутствовать на встрече, кто займёт его место и сядет за стол», — отметила канцлер.

Меркель добавила, что Иванка была неотъемлемой частью американской делегации, кроме того, она работает в Белом доме и курирует определённые инициативы.

Ранее стало известно, что Иванка Трамп заменила отца на одном из мероприятий саммита G20 в Гамбурге, когда американский лидер отправился на двусторонние встречи.