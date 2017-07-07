Из-за сбоя в работе калининградской таможни фестиваль «Голосящий «КиВиН» оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает Калининград.Ru со ссылкой на гендиректора компании «ДСВ Транспорт», главу комитета КТПП по транспорту Леонида Степанюка.

«Мы сейчас отправляем машину с грузом, который назад заберет «КиВиН». У нас критический день сегодня, надо выгнать. И мы даже не можем в ручном режиме оформить. А если этот сервер неделю не будет работать?» - возмутился он.

Степанюк подчеркнул, что необходимо «исключить любые возможности срыва». «А здесь такая ситуация: приедешь, сервер остановится, и это вообще будут десятки, сотни миллионов убытков», - отметил он. По его словам, чтобы избежать подобных ситуаций, нужно ввести «аварийный режим ручного оформления».

«Голосящий КиВиН» должен состояться в Светлогорске 21-23 июля.

Накануне, 6 июля, стало известно, что тысячи грузовиков не могут оформиться на границе Калининградской области из-за проблем с сервером у областной таможни. Все грузы, которые заезжают в область, остаются на складах временного хранения на неопределенный срок, так как оформить их невозможно.