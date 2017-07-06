Первое селфи с Лукашенко появилось в сети

В социальной сети Instagram было опубликовано первое селфи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко . Об этом в четверг, 6 июля, сообщает RT.

Как отмечает ресурс, девушка-блогер с ником vikki_by сделала совместную с главой государства фотографию на открытии сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). «Селфи с президентом! Очаровал и покорил всех!» — прокомментировала она снимок.

К полудню 6 июля селфи собрало более несколько сотен лайков и множество комментариев. На момент написания материала профиль девушки в Instagram стал закрытым.