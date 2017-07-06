Порошенко законодательно закрепил курс Украины в НАТО



Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который закрепляет стремление страны стать членом НАТО , сообщила в четверг пресс-служба главы государства.



Верховная рада Украины 8 июня приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации". Президент пообещал подписать документ.

"Президент Петр Порошенко подписал закон… "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины". Закон был принят Верховной Радой Украины 8 июня 2017 года", — сообщили в пресс-службе.



В сообщении отмечается, что вступление Украины в НАТО четко определено как один из ключевых факторов государственной политики.



