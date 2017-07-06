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Назарбаев открестился от переименований объектов в Казахстнане в свою честь
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что негативно относится к постоянно возникающим инициативам переименовать тот или иной объект в его честь, передает РИА "Новости".
Таким образом он прокомментировал решение правительства Казахстана переименовать аэропорт Астаны в "Нурсултан Назарбаев".
"Это не моя инициатива. Я всегда против этого. Постоянно это возникает. Наверное, люди оценивают, и я благодарен за это, что видят проведенную работу, хотя любой политик, лидер государства должен стремиться сохраниться в истории своими делами", — сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана постановило переименовать аэропорт Астаны в международный аэропорт Нурсултан Назарбаев.
В ноябре прошлого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отверг предложение переименовать Астану в его честь.
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