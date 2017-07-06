Буддисты отмечают 82-летие Далай-ламы XIV

Буддисты России и всего мира отмечают в четверг 82-летие своего духовного лидера — Далай-ламы XIV Тэнзина Гьяцо, родившегося 6 июля 1935 года в Тибете.



В Москве, в Центральном доме кино, в честь дня рождения духовного лидера пройдет праздничный вечер, в ходе которого состоится российская премьера документального фильма американского режиссера Мики Лемли "Последний Далай-лама?". Организаторы вечера — центр тибетской культуры и информации и фонд "Сохраним Тибет" — сообщили, что мероприятие посетит почетный представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ Тэло Тулку Ринпоче.



В новом своем фильме "Последний Далай-лама?" Лемли постарался создать всеобъемлющую картину о Далай-ламе: здесь использованы архивные и современные съемки, интервью с членами семьи буддистского лидера, его друзьями и духовными соратниками, представителями других конфессий, учеными и политиками.



"Важное место в картине отводится инициированному духовным лидером и неуклонно набирающему обороты диалогу буддийских ученых-философов с современной наукой… С большим воодушевлением он (Далай-лама) говорит о том, что хотел бы донести до будущих поколений: о важности общечеловеческих ценностей и межконфессионального согласия, о своем народе, на долю которого при его жизни пришлись самые тяжелые испытания. Далай-лама молится о том, чтобы все его следующие воплощения были посвящены единственной цели — неустанно служить другим", — сообщили организаторы вечера.



В этот же день в рамках праздничных мероприятий премьерный показ фильма Лемли "Последний Далай-лама?" пройдет также в столице Калмыкии, в старейшем кинотеатре Элисты "Родина".



Буддизм — древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом императрицы Елизаветы Петровны). Сегодня в России свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках — среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Они приняли буддизм тибетской школы Гелугпа, главой которой является Далай-лама.



Буддисты считают Далай-ламу (в переводе — "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруп, впоследствии Тэнзин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 году — возведен на престол.



После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переехал в Индию, в город Дхарамсала. За просветительскую деятельность в разных странах и миротворческие усилия он получил в 1989 году Нобелевскую премию мира. В России Далай-лама бывал несколько раз с краткосрочными поездками, последний раз — в 2004 году. С 2009 года Далай-лама проводит в Индии ежегодные учения для буддистов, приезжающих из России.