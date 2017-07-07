Главные события у вас в почте
Прилетевшему на саммит G20 Трампу не хватило места в отелях Гамбурга
Прилетевшему на саммит G20 американскому президенту Дональду Трампу не нашлось места в гостинице, на которую он положил глаз, так как там обосновался король Саудовской Аравии. Когда представители Трампа пытались забронировать номер, свободных апартаментов уже не было, сообщает BuzzFeed.
Трамп хотел поселиться в одном из самых роскошных отелей города, но там уже заселился король Саудовской Аравии со своей свитой.
В итоге Трампа решили приютить в гостевом доме правительства Гамбурга, а членам его делегации пришлось остановиться в американском консульстве.
Безумный мир В мире Германия Главное Еще 1 тег
Оставить комментарий