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Прилетевшему на саммит G20 Трампу не хватило места в отелях Гамбурга

Трампу не хватило места в отелях Гамбурга
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Прилетевшему на саммит G20 американскому президенту Дональду Трампу не нашлось места в гостинице, на которую он положил глаз, так как там обосновался король Саудовской Аравии. Когда представители Трампа пытались забронировать номер, свободных апартаментов уже не было, сообщает BuzzFeed.
Трамп хотел поселиться в одном из самых роскошных отелей города, но там уже заселился король Саудовской Аравии со своей свитой.
В итоге Трампа решили приютить в гостевом доме правительства Гамбурга, а членам его делегации пришлось остановиться в американском консульстве.
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Дональд Трамп
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