Китай призвал США немедленно прекратить развертывание системы THAAD

США должны немедленно прекратить развертывание комплексов противоракетной обороны THAAD. С таким заявлением выступил постоянный представитель КНР при ООН Лю Цзеи.

По словам дипломата, силовые меры "не должны быть вариантом" реагирования на ситуацию вокруг Корейского полуострова. "Развертывание противоракетной системы THAAD в Северо-Восточной Азии серьезно подрывает стратегические интересы в сфере безопасности стран региона, включая Китай", - сказал Лю Цзеи на заседании Совета Безопасности ООН

Постпред КНР отметил, что действия американцев и их союзников не способствуют денуклеаризации полуострова. "Китай призывает заинтересованные стороны приостановить и отменить это развертывание немедленно", - цитирует ТАСС дипломата.

Напомним, летом прошлого года власти Южной Кореи разрешили разместить на своей территории зенитный ракетный комплекс США THAAD. Решение было принято в качестве противодействия ракетно-ядерной угрозе со стороны Северной Кореи. Категорически против реализации таких замыслов, помимо КНР, выступила РФ.