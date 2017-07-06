Янукович предрек конец власти Порошенко

"Я думаю, что перспективы у этой власти никакой нет. Сколько времени - я не всевидящий, не могу ответить на этот вопрос. Но я знаю, что сегодня народ этой власти не верит", - ответил он на вопрос о возможных сроках правления Порошенко.

Янукович подчеркнул, что на Украине есть радикально настроенные группы, которые "действующую власть ненавидят".

"Если они будут продолжать творить беззаконие, будут ответы очень жесткие, они их получат. Они открыли этот ящик пандоры", - резюмировал он.

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что "агрессор сидит" в стране.