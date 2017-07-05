Скандальное видео с Трампом стало самым популярным в его Twitter

Оно ссылается на информацию, полученную от компании-оператора сети микроблогов Twitter. Согласно этим данным, с утра 2 июля по утро 5 июля этим видео поделились с друзьями более 340 тысяч пользователей. По данному показателю второе место занимает пост Трампа, размещенный в день выборов в США 8 ноября 2016 года: "Сегодня мы сделаем Америку снова великой!"

Самого Трампа можно считать одним из наиболее известных пользователей Twitter. На его аккаунты подписаны более 33 млн человек, на официальный президентский аккаунт - 19 млн.

В воскресенье Трамп выложил в Twitter смонтированное видео, поставив к нему хештеги #FraudNewsCNN ("сфабрикованные новости CNN") и #FNN ("Fake News Network", "Лживая новостная сеть"). CNN удалось установить личность пользователя популярного онлайн-портала Reddit, который является автором скандального видеоролика, спровоцировавшего волну возмущения. Во вторник телекомпания сообщила, что этот человек принес извинения.