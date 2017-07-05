МИД Украины вызывал посла Польши из-за слов польского министра о Бандере

Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию wSieci заявил, что Украина не попадет в Евросоюз "с Бандерой". Глава польского МИД отметил, что экономическое сотрудничество Польши с Украиной выглядит не очень хорошо, но "хуже всего, конечно, в вопросах исторических". При этом Ващиковский добавил, что не видит большой воли украинского руководства решить насущные проблемы страны.

"Пятого июля 2017 года посол Польши на Украине Ян Пекло был приглашен в МИД Украины в связи с высказываниями министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского по Украине в интервью еженедельника wSieci, — говорится в комментарии МИД, опубликованном на сайте ведомства.

Как отмечается, МИД обратил внимание посла на необходимость более сдержанного подхода Ващиковского к историческим вопросам. "Со стороны МИД Украины была подтверждена готовность к дальнейшему развитию равноправного и конструктивного взаимодействия с Польшей в духе взаимного понимания и уважения", — добавили в украинском ведомстве.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером ОУН, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Украинский президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА (запрещена в РФ) статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".