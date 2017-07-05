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ТАСС

Выданного Латвией США россиянина заключили в американскую тюрьму

РФ обвинила США в «очередном похищении своего гражданина»
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Гражданин России Юрий Мартышев, выданный властями Латвии США, сейчас находится в американской тюрьме в городе Александрия (штат Вирджиния). Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в США.
В диппредставительстве отметили, что "рассматривают данный арест как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение двустороннего соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам". "Требуем безусловного соблюдения его [россиянина] законных прав и интересов", - подчеркнули в посольстве.
Дипломаты заверили, что Мартышеву оказывается "консульская помощь и иное содействие". В частности, с ним уже проведен телефонный разговор, а в ближайшее время планируется и его посещение в центре предварительного заключения. Кроме того, сотрудники посольства находятся в контакте с родственниками россиянина.
Мартышев был доставлен в США на прошлой неделе. Какие правонарушения вменяются ему в США, пока не уточняется.
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