Россия предложила СНГ направить в Сирию контингент для совместного мониторинга

Россия обратилась к странам СНГ с предложением направить контингент в Сирию для совместного мониторинга в зоне деэскалации. Об этом в среду, 5 июля, заявил в Астане глава российской делегации на переговорах по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев , передает РИА Новости

«Сейчас стоит вопрос о том, какие воинские контингенты — хочу здесь подчеркнуть — военных наблюдателей каких стран привлечь для миротворческой миссии в Сирии», — сообщил дипломат, отметив, что речь не идет о «навязывании какого-то решения».

Меморандум о создании зон безопасности в Сирии был подписан в Астане 4 мая странами-гарантами — Россией, Турцией и Ираном. Предполагается создание четырех зон в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. В этих регионах будет запрещено применение оружия. Кроме того, туда доставят гуманитарную помощь.