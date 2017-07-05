Главные события у вас в почте
Украина отказала в убежище российскому политику
Фото: Сайт партии "Яблоко"
Украинские власти отказались предоставить политическое убежище российскому оппозиционеру Владимиру Егорову. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Член партии «Яблоко» заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины вывезли его в нейтральную зону на украинско-российской границе. Активисту не сообщили о причинах отказа.
25 июня неизвестные попытались поджечь дом Егорова, в котором в тот момент находилась супруга активиста Зоя Егорова и двое детей. Пожарных вызвал сосед. Инцидент произошёл в городе Торопец Тверской области. До этого на дом Егорова нападали дважды. По словам жены активиста, сотрудники правоохранительных органов не пытаются задержать злоумышленников и подходят к расследованию дела формально. Егоров уверен, что нападения связаны с его политической деятельностью.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Деловая газета "Взгляд"
-
ФБА "Экономика сегодня"
-
ТАСС