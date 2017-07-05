В Киеве отреагировали на уход делегаций РФ, ДНР и ЛНР с переговоров в Минске

Встреча Контактной группы в Минске проходила тяжело. С таким заявлением выступила представитель Украины на переговорах Ирина Геращенко в своём аккаунте в Facebook

«Тяжелая группа. Очень жду, что в нормандском формате, когда бы ни была эта встреча или телефонный разговор, вопрос безопасности и освобождения заложников будет ключевым», заявила Геращенко.

Своим заявлением Геращенко прокомментировала уход делегации России и самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с заседания в Минске. Представитель Киева добавила, что не смогла получить информацию о 132 украинских военнопленных. 5 июля делегации России и непризнанных республик покинули заседание гуманитарной подгруппы Контактной группы в Минске из-за «неконструктивной позицией Киева». Геращенко на переговорах заявила, что будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и «РФ-оккупантом».

Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев ДНР и ЛНР. В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.