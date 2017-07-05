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Яценюк сменил имидж
Бывший председатель украинского правительства Арсений Яценюк сменил имидж. Политик отрастил стильную бороду и начал носить тёмные очки. Об этом сообщает портал LIFE.
В новом для себя имидже Яценюк впервые публично появился на приёме в резиденции посла США по случаю Дня независимости. В социальных сетях предположили, что экс-глава правительства копирует образ «агента 007» или американского киноактёра Джейсона Стэйтема.
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