В Киеве отреагировали на уход делегаций РФ, ДНР и ЛНР с переговоров в Минске. Первый вице-спикер Верховной рады Украины , представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко назвала переговоры тяжелыми. На странице в соцсети она написала, что она так и не получила информацию о судьбе 132 заложников.

При этом Геращенко отметила. что встреча в Минске с представителями Контактной группы далась ей нелегко.

"Тяжелая группа. Очень жду, что в нормандском формате, когда бы ни была эта встреча или телефонный разговор, вопрос безопасности и освобождения заложников будет ключевым", - написала она.

Ранее делегации России и ополченцев Донбасса покинули переговоры в Минске. Как заявила глава рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева , представители контактной группы решили покинуть переговоры в знак протеста против "неконструктивной позиции Киева".

Напомним, ранее в ДНР заявили о появлении американских снайперов вблизи фронта в Донбассе.