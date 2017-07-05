Лукашенко ответил на претензии Литвы

Александр Лукашенко предложил литовским властям поучаствовать в строительстве атомной электростанции. Заявление белорусского президента передаёт Белта

«Литовская республика часто поднимает этот вопрос. Я это нормально воспринимаю и недавно литовцам предложил: сколько мы будем ссориться из-за этой станции, давайте ее вместе построим и будем эксплуатировать как белорусско-литовскую станцию, чтобы она обеспечивала электроэнергией и Беларусь, и Литву, если нужно Латвию, Эстонию, Польшу и другие государства», — заявил Лукашенко.

Своё заявление глава Белоруссии сделал на заседании, посвящённом торжественному открытию 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Лукашенко назвал вопрос строительства станции «политизированным» и подчеркнул, что АЭС будет безопасной.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса. Для строительства выбран типовой российский проект нового поколения АЭС-2006 с так называемыми «постфукусимскими» нормами безопасности. Станция заработает в 2019 году.