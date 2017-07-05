Выяснилось, кому досталось наследство Гитлера

Немецкая газета Stern отмечает, что к моменту смерти Гитлера в 1945 году на его счету было около 91,7 тыс. рейхсмарок, при этом на сохранении у издательства «Франц Эхер» у фюрера было еще 7 млн марок, вырученных с продажи «Mein Kampf».

Помимо этого, у Гитлера была квартира в Мюнхене, резиденция Бергхоф, а также обширная коллекция произведений искусства.

Издание подчеркивает, что также большую часть доходов лидера фашистов составляли пожертвования, поступавшие в его партию.

«Хотя деньги в основном предназначены для партии, в действительности Гитлер никогда не делал различие между партией и собственным кошельком», - пишет газета.

Вместе с тем в своем последнем завещании, составленном в апреле 1945 года, Гитлер завещал передать свое имение партии, а коллекцию произведений искусства отдать городу Линц. С окончанием же войны все активы фюрера, как и у других нацистов, были заморожены.

В 1959 году районные суды Мюнхена и Берхтесгаден обратились сестра Гитлера Паула и двое детей еще одной сестры фюрера - Анджелы. Суд признал их права на наследование, но ни один платеж до них так и не дошел.

Также на наследство претендовала и семья Евы Браун, в частности, они надеялись получить мюнхенскую квартиру, однако суд отклонил данное требование.

Наконец, большая часть усадьбы Бергхоф была продана для выдачи компенсаций жертвам нацизма.