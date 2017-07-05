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Gazeta Wyborcza: «польский вагон» вот-вот прицепят к «российскому поезду»
«Конгресс партии «Право и справедливость». Президент выступает. Хвалит. Ругает. Пугает. Затем говорит Матеуш Моравецкий. Главная цель — дать отпор Западу», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Яцек Жаковский.
«Самое интересное и новое заключается в том, что исчезает путинская Россия в качестве врага «патриотического лагеря». У Польши, которая находится под властью партии «Право и справедливость», уже нет врага на Востоке. Враг на Западе — Евросоюз, корпорации, Франция, Германия — и в прозападной среде в Польше — СМИ, третий сектор, культура. Партия «Право и справедливость» передвинула фронт с линии Буга на Одер», — считает он. «Это указывает на то, что готовится открепление польского вагона, идущего на Запад, и присоединение его к поезду, движущемуся на Восток», — подчёркивает автор. Резкость этого поворота шокирует. Особенно тот факт, что в первом ряду сидит Антони Мачеревич. Уверенный. Спокойный. Несмотря на то, что появилась книга Томаша Пентка «Мачеревич и его тайны», которая подытоживает известные и открывает новые агентско-путинско-мафиозные связи министра обороны Польши. Если бы несколько лет тому назад автор, приближённый партии «Право и справедливость», описал подобные связи политика партии «Гражданская платформа», правое крыло было бы возмущено. Сегодня оно молчит. Ни один выступающий не заикнулся о необходимости объяснения улик, касающихся Мачеревича и лиц, которым он доверил ключевую функцию обороны Польши и НАТО, уверяет Жаковский. Из риторики партии «Право и справедливость» исчезла даже тема «смоленского покушения», вина за которое должна была лечь на Туска и Путина. В «писовской» легенде главной виноватой стала бывший премьер-министр Польши Эва Копач. «Её мнимая вина снимает ответственность с Путина. Даже если что-то плохое сделали люди Путина, то виноваты в этом люди Туска — потому что недосмотрели», — объясняет автор. «Означает ли это явный переход от критики «российско-немецкого кондоминиума» к созданию «трамповско-путинского кондоминиума»? В этом мы убедимся в четверг, когда в Варшаву приедет Дональд Трамп», — подчёркивает он. «Если президент США — молча или напрямую — одобрит замещение в Польше и в Венгрии демократии западного типа электоральной системой путинского типа и одновременно поддержит Трёхморье, то есть блок постсоветских стран, выступающих против Запада, это будет означать возвращение США к ялтинской геополитике, то есть возрождение российской сферы влияния в Восточной Европе», — уверяет автор. Потому что антизападные — то есть пророссийские — лагеря уже правят в части государств региона, а в других приходят к власти. Военное присутствие США на восточной границе НАТО и обещание поставок американского газа здесь значит немного, добавляет он. «Потому что не танки и сырьё сегодня являются главным оружием Путина в борьбе с западными демократиями, а тролли, хакеры и агенты влияния. Части НАТО можно будет выпроводить или нейтрализовать, если агенты влияния получат полный контроль, а доминирующий на Балтике российский флот сможет без труда заблокировать проливы, когда нужно будет им помочь», — считает он. «В 1989 году мы говорили, что открылось «геополитическое окно», через которое Польша сможет получить свою независимость. На какое-то время это оправдало себя. Сейчас открылось другое окно, через которое геополитический сквозняк выносит Польшу в другом направлении. Четверг покажет, как далеко это дело зашло», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Яцек Жаковский.
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