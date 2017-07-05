Сын Шухевича ответил на критику культа Бандеры со стороны Польши

Народный депутат Украины от «Радикальной партии», сын Романа Шухевича Юрий отреагировал на заявления министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что Украина не сможет вступить в Евросоюз , пока не решит вопрос об оценке деятельности Степана Бандеры . «Если мы начнем считать, что их вообще незаконно приняли (в ЕС), то мы тоже можем выдвинуть много претензий к полякам», - заявил Шухевич, передает Inforesist.

По его словам, Варшава хочет, чтобы Украина «танцевала под ее дудку».

«Зачем такие партнеры? … В конце концов, кто такие поляки, что должны за нас определять, кто для нас герой, а кто не герой, кто заслужил перед Украиной, а кто не заслужил? Выход? Я бы плюнул полякам в рожу - и вся ситуация», - заявил депутат.

По его словам, Киев слишком часто обращает внимание на мнение представителей других стран. «В Киеве ничего не будут говорить, потому что боятся, как перепуганная мышь, которая не знает куда броситься», - добавил Шухевич.

Во вторник польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский заявил, что его страна наложит вето на возможное вступление Украины в ЕС, если Киев продолжит восхвалять Бандеру. В ответ чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский заявил, что глава МИД Польши своей критикой открыл против Украины «второй фронт».

Отметим, что в начале июля Украина также отмечает 110-летний юбилей военного преступника Романа Шухевича, причастного в том числе к массовым убийствам граждан Польши.