Делегации России и ополченцев Донбасса покинули переговоры в Минске

Делегации России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ушли с переговоров гуманитарной подгруппы Контактной группы в Минске. Об этом «Луганскому информационному центру» в среду, 5 июля, сообщила глава рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева

По ее словам, это было сделано в знак протеста против «неконструктивной позиции Киева». «[Представитель Украины в гуманитарной подгруппе] Ирина Геращенко заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и "РФ-оккупантом". В ответ представители республик покинули переговоры вместе с представителем РФ», — пояснила Кобцева.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Власти страны считают, что вина за происходящее в Донбассе лежит на России. В Москве опровергают все обвинения Киева, ссылаясь на их бездоказательность. Россия также настаивает на том, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Для урегулирования ситуации в феврале 2015 года лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) подписали минские соглашения. В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Однако Киев под любыми предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей.