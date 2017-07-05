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США готовы применить военную силу против КНДР
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Постпред при ООН Никки Хейли выступила с заявлением по поводу Северной Кореи.
Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли пригрозила Пхеньяну, что в Вашингтоне готовы задействовать любые ресурсы, включая военные методы, чтобы пресечь повторение провокаций со стороны КНДР.
Также постпред США при всемирной организации заявила, что санкции будут применяться не только в отношении непосредственно властей Северной Кореи, но и любых других государств, в случае их поддержки действующего режима в КНДР.
Так, ранее Минфин США уже ввел санкции в отношении одного китайского банка и двух физлиц за сотрудничество с представителями КНДР.
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