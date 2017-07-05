США готовы применить военную силу против КНДР

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли пригрозила Пхеньяну, что в Вашингтоне готовы задействовать любые ресурсы, включая военные методы, чтобы пресечь повторение провокаций со стороны КНДР.

Также постпред США при всемирной организации заявила, что санкции будут применяться не только в отношении непосредственно властей Северной Кореи, но и любых других государств, в случае их поддержки действующего режима в КНДР.