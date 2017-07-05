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Афганских девочек не впустили в США на соревнования
Девочки из Афганистана, принимающие участие в соревнованиях по робототехнике, не смогли получить визы в США. Об этом рассказала одна из представительниц команды, четырнадцатилетняя Фатема Кадерян.
"Мы все еще не знаем причину, по которой нам не дали визу, так как другие страны, участвующие в соревнованиях, получили визы", - цитирует РИА Новости ее слова.
По данным организаторов, въезд в Соединенные Штаты был разрешен командам из Ирака, Судана и фактически из Сирии.
"Все страны могут участвовать в соревнованиях, но мы не можем. Это явное оскорбление для народа Афганистана", - заявила другая представительница команды, семнадцатилетняя Лида Азизи.
Афганистан не входит в число государств, перечисленных в новом миграционном указе президента США Дональда Трампа. Восстановленный Верховным судом документ вступил в силу на минувшей неделе в части въезда граждан шести стран из "черного списка".
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