Афганских девочек не впустили в США на соревнования

Девочки из Афганистана, принимающие участие в соревнованиях по робототехнике, не смогли получить визы в США. Об этом рассказала одна из представительниц команды, четырнадцатилетняя Фатема Кадерян.

"Мы все еще не знаем причину, по которой нам не дали визу, так как другие страны, участвующие в соревнованиях, получили визы", - цитирует РИА Новости ее слова.

По данным организаторов, въезд в Соединенные Штаты был разрешен командам из Ирака, Судана и фактически из Сирии.

"Все страны могут участвовать в соревнованиях, но мы не можем. Это явное оскорбление для народа Афганистана", - заявила другая представительница команды, семнадцатилетняя Лида Азизи.