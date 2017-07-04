ВСУ распространяют листовки с призывами к ополченцам сдаваться в плен

Украинские силовики распространяют у линии соприкосновения в Донбассе листовки с призывом к военнослужащим Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сдаться в плен, сообщили РИА Новости в Центре взаимодействия с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

Эта информация была получена благодаря звонкам на созданную МВД ЛНР "горячую линию". "В течение последних нескольких дней на "горячую линию" МВД ЛНР обращаются жители городов и посёлков, расположенных на линии разграничения с ВСУ, с жалобами на большое количество украинских листовок в окрестностях их населённых пунктов", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, листовки призывают военнослужащих Народной милиции ЛНР сдаваться в плен, обещая взамен всевозможные блага, а также гарантируя "жизнь и справедливое правосудие".

"Один из таких "пропусков в плен" в качестве вещественного доказательства был передан в полицию республики", — дополнили в МВД.