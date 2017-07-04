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Власти США придумали новую «российскую угрозу»
Россия могла использовать «русскую мафию» для вмешательства в выборы президента США. Для проверки этого предположения американские власти наймут дополнительных юристов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Приказ о проверке возможного участия российской организованной преступности во вмешательстве в ход президентских выборов в США отдал специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, в ходе расследования дела будет проверено окружение американского президента Дональда Трампа с российскими олигархами. ФБР ведёт расследование в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в ход выборов президента США. Представители американского разведывательного сообщества неоднократно заявляли, что Россия оказывала влияние на президентскую кампанию в США в конце 2016 года. В Кремле все обвинения отрицают и называют их беспочвенными.
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