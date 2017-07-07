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Газета.Ru

Генсек ООН: переговоры по Кипру провалились

Генсек ООН: переговоры по Кипру провалились
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Переговоры по кипрскому урегулированию закончились без достижения какого-либо соглашения. Об этом объявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Reuters.
"Мне очень жаль сообщать, что, несмотря на очень сильную приверженность и участие всех делегаций и сторон... конференция по Кипру закончилось без достижения и принятия соглашения", - сказал генсек ООН.
Как сообщает Associated Press, переговоры закончились безрезультатно из-за позиции Турции, настаивающей на присутствии своих военных на территории острова.
Ранее сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс в разговоре с президентами Кипра и частично признанного Северного Кипра призвал их к объединению.
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Reuters
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Антониу Гутерриш Майк Пенс
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