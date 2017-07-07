Генсек ООН: переговоры по Кипру провалились

"Мне очень жаль сообщать, что, несмотря на очень сильную приверженность и участие всех делегаций и сторон... конференция по Кипру закончилось без достижения и принятия соглашения", - сказал генсек ООН.

Как сообщает Associated Press, переговоры закончились безрезультатно из-за позиции Турции, настаивающей на присутствии своих военных на территории острова.