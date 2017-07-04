СМИ: Россия «потроллила» США и Трампа увертюрой Чайковского

Посольство России напомнило американцам о происхождении «Увертюры 1812 года» Чайковского , которую по традиции исполняют на торжествах в День независимости США. Американские СМИ усмотрели в этом издевку. «Дорогие американцы, счастливого Дня независимости! Узнайте больше об «Увертюре 1812 года» Чайковского, ставшей традиционной для 4 июля», - говорится в сообщении в Twitter посольства. Там же были размещены видео с исполнением произведения на Красной площади и ссылка на сайт «Голос России», где пересказана история создания увертюры.

Fox News , сообщая об этом твите, указывает, что Россия якобы таким образом «троллит» США и почему-то лично президента Дональда Трампа на фоне напряженности между двумя странами, «обострившейся» в связи с ракетным испытанием КНДР.

Почему в США предпочитают исполнять увертюру Петра Ильича Чайковского в День независимости, точно неизвестно. По одной из версий – из-за названия американцы думают, что композиция посвящена войне США с Англией 1812 года. По другой, более убедительной версии – музыка просто понравилась американцам и, благодаря своей торжественности, пришлась кстати для главного национального праздника.