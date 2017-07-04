ЕСПЧ не стал пересматривать вердикт о законе «Димы Яковлева»

Решение об отказе в пересмотре дела было принято Большой палатой в составе пяти судей. 17 января 2017 года ЕСПЧ признал запрет на усыновление российских детей, установленный Россией в отношении американских граждан, неправомерным. Теперь Москва обязана выплатить 45 истцам из США сумму в размере 75 тысяч евро. Помимо этого, российская сторона оплатит судебные издержки на 13,6 тысяч евро.

Дима Яковлев – российский ребёнок, погибший в США в возрасте 22 месяцев по неосторожности усыновивших его американских родителей. Отец ребёнка Майлс Харрисон оставил мальчика на 9 часов в закрытом автомобиле на 32-градусной жаре. Мужчине грозило 10 лет тюремного заключения за непреднамеренное убийство, однако американский суд оправдал его. 1 января 2013 года «закон Димы Яковлева» вступил в силу.