Главные события вторника

Песков рассказал о формате встречи Путина и Трампа

Запланированная на 7 июля личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа предполагается в формате отдельной беседы, а не как контакт «на ногах», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это планируется как полноценная „сидячая“ встреча», — пояснил он.

Китайцев в Кремле накормили сморчками

Членов делегации КНР на переговорах в Кремле угощали блюдами русской кухни – оладьями с черной икрой и крем-супом из сморчков. В меню китайской делегации салат из морских гребешков, оладьи с черной икрой, суп из сморчков, а между ними подают щербет из хурмы. Также гостям приготовили на горячее свиную вырезку с картофельным муслином и филе лосося с морковным муслином, а на десерт – мороженое из горького шоколада, передает РИА «Новости».

ВС коалиции США нанесли удар по сирийской деревне

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли аудар по деревне Кишкиш Зейанат на юге провинции Эль-Хасаке в Сирии, погибли девять мирных граждан, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

Столб газа из прорвавшейся под Москвой трубы поднялся на километр

В результате прорыва трубы в подмосковной деревне Безобразово в воздух поднялся столб газа высотой более километра. Об этом сообщает Life. По данным издания, запах газа «разошелся на пять километров». К месту аварии стягиваются пожарные расчеты и машины скорой помощи.

Киев назвал число погибших в Донбассе военных

Более 2,7 тысячи украинских военных погибли и более 10 тысяч получили ранения за время военного конфликта в Донбассе, заявил во вторник первый замминистра обороны Украины Иван Руснак.



В РФ разрешили покупку алкоголя по правам и FAN ID

В РФ расширился перечень документов, позволяющих приобретать алкоголь, — теперь убедиться в совершеннолетии покупателя продавец может по его водительским правам или паспорту болельщика (FAN ID). Соответствующий приказ Минпромторга РФ был опубликован 23 июня и вступает в силу 4 июля.

"Это репрессии": в Госдуме раскритиковали долговой порог

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что запрет на выезд за границу при наличии долгов ущемляет права человека. Об этом сообщает Life.

"Дело пьяного мальчика": российские судмедэкспертизы несовершенны