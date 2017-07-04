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Киев назвал число военных, погибших на Донбассе
Более 2,7 тысячи украинских военных погибли и более 10 тысяч получили ранения за время военного конфликта в Донбассе, заявил во вторник первый замминистра обороны Украины Иван Руснак.
"Более 2,7 тысячи военнослужащих погибли и более 10 тысяч ранены", — сказал Руснак во вторник на семинаре, посвященном безопасности в Черноморском регионе.
В середине июня в Минобороны Украины заявляли, что 2696 украинских силовиков погибли и 9903 получили ранения с начала конфликта в Донбассе.
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