Киев назвал число военных, погибших на Донбассе

Более 2,7 тысячи украинских военных погибли и более 10 тысяч получили ранения за время военного конфликта в Донбассе, заявил во вторник первый замминистра обороны Украины Иван Руснак.



"Более 2,7 тысячи военнослужащих погибли и более 10 тысяч ранены", — сказал Руснак во вторник на семинаре, посвященном безопасности в Черноморском регионе.

