В ЛНР заявили о предотвращении теракта против наблюдателей ОБСЕ

«Спецслужбы Украины планировали совершить очередной террористический акт на территории ЛНР. Объектом их заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ», — сказал он.



По словам министра, атаку готовила диверсионная группа украинских силовиков в составе как минимум двух человек. По данным министерства, в их задачи входила «ликвидация международных наблюдателей».