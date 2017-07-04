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В ЛНР заявили о предотвращении теракта против наблюдателей ОБСЕ
Теракт против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предотвратили в Луганске. Об этом во вторник, 4 июля, заявил глава Министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, передает РИА Новости.
«Спецслужбы Украины планировали совершить очередной террористический акт на территории ЛНР. Объектом их заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ», — сказал он.
По словам министра, атаку готовила диверсионная группа украинских силовиков в составе как минимум двух человек. По данным министерства, в их задачи входила «ликвидация международных наблюдателей».
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