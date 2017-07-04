Убийство «балканского мясника» приписали России

Один из лидеров террористической группировки ИГ косовар Лавдим Мухаксери, также известный как Абу Абдулла аль-Косова, предположительно погиб в сирийском Идлибе. Как утверждают СМИ, его убили в результате совместной операции сирийской армии и российских ВКС. В начале июня о смерти террориста уже сообщали балканские СМИ. По их данным, он погиб при ударе коалиции США.

В Сирии убит косовар Лавдим Мухаксери, также известный как Абу Абдулла аль-Косова, которого считают лидером примкнувших к запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) боевиков из Косово и Албании. О его смерти сообщил греческий портал PRO News.

По его данным, Мухаксери был убит в сирийской провинции Идлиб в результате совместной операции российских ВКС, а также спецназа и спецподразделения «Силы тигра» сирийской правительственной армии, которое специализируется преимущественно на наступательных операциях.

О смерти Мухаксери еще 8 июня сообщал балканский ресурс Balkan News со ссылкой на СМИ Албании и Косово.

О гибели боевика написали в фейсбуке его брат и друзья. По их информации, он погиб в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по территории, контролируемой ИГ. По какому конкретно району Сирии был нанесен удар, не уточнялось.

«Мой брат пал шахидом во имя Аллаха. Мы надеемся, что Аллах принял его», — написал в фейсбуке брат Мухаксери, однако официально правоохранительные органы Косово информацию о его смерти не подтвердили.

Мухаксери работал в учебном центре НАТО в Афганистане, но в 2012 году проникся симпатией к радикальным исламистам.

Свою первую поездку в Сирию он предположительно совершил в том же году. Спустя год он уже стал одним из командиров ИГ. Также Мухаксери называли главным вербовщиком в террористическую группировку косовских албанцев.

Мухаксери получил широкую известность в 2014 году после публикации ИГ видеороликов с показательными казнями, на которых он отрезал головы сирийским христианам, шиитам и алавитам. Госдепартамент США в том же году включил косовара в список террористов. СМИ также называют Мухаксери «балканским мясником», или просто «мясником».

Уже после того, как Мухаксери примкнул к джихадистам в Сирии, он на несколько месяцев возвращался в балканский регион. То, что боевик вернулся на родину, зафиксировали российские спецслужбы, пишет PRO News.

Российские и сербские спецслужбы совместно установили, что Мухаксери после своего возвращения остановился в маленьком косовском городке Качаник, который предположительно является основным центром вербовки боевиков ИГ на Балканах. Однако преследование террориста закончилось безрезультатно — спустя несколько месяцев «отдыха» он снова вернулся в Сирию.

О том, что Мухаксери вернулся на Балканы, сообщалось в начале декабря 2015 года. По некоторым данным, он прибыл в Сербию с фальшивым паспортом на имя Бобана Депича. Также сообщалось, что вместе с ним на Балканы прибыло более сотни джихадистов из Сирии.

В заголовки новостей имя Мухаксери снова попало в ноябре 2016 года, спустя почти год после его предположительного возвращения из Сирии. Тогда полиция Косово задержала 19 человек (18 косовских албанцев и одного македонца) по подозрению в подготовке терактов на Балканах.

По информации правоохранителей, задержанные планировали, в частности, нападение на израильскую сборную по футболу и ее болельщиков во время матча между Израилем и Албанией.

В ходе обысков у задержанных нашли оружие, взрывчатые вещества и устройства радиосвязи.

Как считают в полиции, задержанные были разделены на две группы, которых координировали Мухаксери и еще один вступивший в ИГ косовар Ридван Хакифи. По данным правоохранителей, он наравне с Мухаксери является высокопоставленным членом группировки, отвечающим за боевиков из Косово и Албании.

До своего задержания злоумышленники публиковали видеозаписи с угрозами албанским и косовским властям за их поддержку возглавляемой США международной коалиции против ИГ, а также ролики, в которых призывали косовских албанцев и жителей Албании и Македонии присоединиться к группировке. Всего с момента начала конфликта в Сирии в 2011 году к боевикам ИГ на территории самопровозглашенного «халифата» присоединились около 300 косовских албанцев и примерно 150 выходцев из Албании.

В июне этого года вышел очередной номер журнала Ramiyah, который ИГ издает с сентября 2016 года на разных языках. В боснийской версии журнала джихадисты пригрозили терактами на Балканах. В статье «Балканы — кровь для врагов и мед для друзей» террористы сообщили, что не забыли, как во время вооруженного конфликта в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах сербы и хорваты воевали против боснийских мусульман.

Джихадисты предупреждали, что «скоро солдаты халифата пройдут через Белград, Загреб, Сараево, Тирану, Приштину, Скопье и другие города, отрезая головы и проливая кровь неверных». В статье Ramiyah приводятся в пример недавние атаки ИГ в странах, которые традиционно считаются более безопасными, чем балканские, — в Великобритании, Франции, Германии и США. Террористы убеждены, что ИГ превратило их из «хвастливых держав» в «униженные и испуганные народы».