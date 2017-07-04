СМИ: КНДР сделает «важное объявление» после пуска ракеты

Северная Корея сделает «важное объявление» после пуска баллистической ракеты.



Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на государственное радио КНДР.



Отмечается, что заявление будет сделано в 15:00 по местному времени (10:00 мск).



(LEAD) N.K. says it will make 'important announcement' this afternoon https://t.co/pg2TsHJZv4— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 4 июля 2017 г.

Ранее сообщалось, что Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты. По данным японского правительства, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.