Далее:
Главное сейчас
RT на русском

СМИ: КНДР сделает «важное объявление» после пуска ракеты

КНДР анонсировала «важное объявление»
Фото:
Северная Корея сделает «важное объявление» после пуска баллистической ракеты.
Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на государственное радио КНДР.
Отмечается, что заявление будет сделано в 15:00 по местному времени (10:00 мск).
Ранее сообщалось, что Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты. По данным японского правительства, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.
В мире Главное
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости