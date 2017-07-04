В конгрессе требуют закупать флаги США только американского производства

В Вашингтоне в преддверии Дня независимости США предложили обязать правительство закупать государственные флаги, изготовленные исключительно из американских материалов. Сейчас, согласно действующему закону, ткани для атрибута могут закупаться за рубежом, в том числе в Китае. Соответствующую инициативу подготовила и внесла в парламент конгрессмен от штата Иллинойс Чери Бустос. Проект, с которым ознакомился RT, был разработан после того, как американские ветераны возмутились тем, что деньги налогоплательщиков США уходят китайским производителям.



В конгрессе США хотят обязать федеральное правительство закупать государственные флаги, изготовленные на 100% из американских материалов. Соответствующий законопроект внесла в парламент член палаты представителей от штата Иллинойс Чери Бустос.



«В случае принятия закона «О подлинно американском флаге» федеральные государственные органы будут обязаны закупать знамёна США, целиком и полностью изготовленные в США из материалов американского производства», — отмечается на официальном портале конгрессмена.



Предложение внесено в конгресс в преддверии национального праздника Дня независимости США, который отмечают 4 июля. «В преддверии Дня независимости я хочу отдать дань уважения нашим ветеранам и вношу на рассмотрение конгресса этот поддерживаемый обеими партиями законопроект, согласно которому все американские флаги, закупаемые за счёт средств бюджета, должны быть американского производства», — сообщила Бустос на своём официальном сайте.





В проекте отмечается, что американские ветераны возмущены растратой бюджетных денег на государственные атрибуты, изготовленные за рубежом. «После того, как один из ветеранов выразил мне свою обеспокоенность в связи с тем, что флаги США изготавливаются за рубежом, я совместно с коллегами из Республиканской партии решила обязать Министерство обороны закупать флаги американского производства. Я постоянно слышу о недовольстве наших ветеранов тем, что бюджетные средства тратятся на закупку флагов США, изготовленных в таких странах, как Китай», — заявила конгрессмен.

Наполовину американский



В настоящий момент на законодательном уровне закреплено, что федеральное правительство обязано закупать флаги, которые минимум на 50% состоят из материалов американского производства, поясняет автор инициативы.



При этом, согласно данным Министерства торговли и Бюро переписи населения США, в 2015 году импорт государственных флагов США составил $4,4 млн, при том что государственные знамёна на $4 млн были ввезены из Китая.



По информации Flags Unlimited, цена на правительственные флаги варьируется от $40 до $500 в зависимости от размера национального символа, а также материала – хлопка или нейлона.



По данным Американской ассоциации производителей флагов (FMAA), крупнейшими поставщиками знамён в Штатах являются Annin & Co., Flag Zone, J.C. Schultz Enterprises, Inc./The Flag Source, Valley Forge Flag. На запрос RT оперативного комментария FMAA не предоставила.



При этом, по данным СМИ, цены на американские флаги из Китая на порядок ниже – примерно в четыре раза дешевле, чем у американских производителей.



Патриотизм — хорошо, но доллары дороже





На то, что администрация США закупает американские флаги китайского производства, обратили внимание американские и канадские СМИ.



В марте 2016 года на официальном приёме премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Белом доме на древке государственных флагов Штатов виднелся штамп «сделано в Китае».

На сайте Американской ассоциации производителей флагов сообщается: чтобы соответствовать запросам своих потребителей, американским производителям достаточно часто приходится закупать составляющие, например, древко флага за рубежом, так как либо цены на местном рынке высоки, либо некоторые детали невозможно достать в США.



На сайте ассоциации отмечается, что крупнейшим импортёром флагов для Штатов является Китай, однако 95% всё же производится в Штатах.



Американские СМИ не раз высказывали недовольство тем, что главный элемент государственной символики производится в КНР. Так, в 2013 году The Huffington Post сообщал, что 94% импортируемых флагов на сумму $3,6 млн были произведены в Китае. Издание ссылалось на данные Бюро переписи населения США за 2012 год.





Отметим, что ранее, в 2014 году, сенатор Майк Томпсон предложил законопроект, в котором требовал от Министерства обороны США закупать только те знамёна, которые полностью произведены в Соединённых Штатах. Положения законопроекта вошли в бюджет министерства на 2014 год. Затем в 2016 году Томпсон снова внёс свои предложения, которые также вошли в бюджет министерства уже на 2017 год.

В 2014 году представители американской компании North Bay Industries сообщали, что ежегодно Министерство обороны закупает у них 1-2 тыс. флагов.





Недовольство производством американских флагов в Китае — не единственная проблема, которая волнует патриотично настроенных американцев. Как ранее сообщал RT, американский сенатор Шеррод Браун обратился к Европарламенту с просьбой защитить американскую и европейскую экономику от «негативного влияния» Китая.



По мнению сенатора, Китай отрицательно воздействует на глобальную экономическую ситуацию, вредит американским и европейским компаниям, увеличивает безработицу в США и ЕС



Недовольство китайской моделью торговли выражал и президент США Дональд Трамп . По мнению главы Белого дома, правительственный курс на девальвацию юаня уменьшает стоимость товаров на экспорт в пересчёте на американскую валюту.

«Мы не можем позволить Китаю и дальше насиловать нашу страну. Мы должны изменить ситуацию, и у нас для этого все карты на руках», — заявлял Трамп ещё в мае 2016 года.