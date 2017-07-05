Ким Чен Ын назвал запуск МБР «подарком» для «американских ублюдков»



Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что недавний запуск межконтинентальной баллистической ракеты является «подарком» для «американских ублюдков».

Об этом сообщает AFP со ссылкой на ЦТАК.



«Глава Северной Кореи Ким заявил, что МБР представляет собой «подарок» для «американских ублюдков», — пишет агентство.



Ранее в КНДР заявили, что запущенная МБР может нести «большую ядерную боеголовку»