Мотоциклисты расстреляли толпу на юге Франции

Двое неизвестных на мотоциклах в понедельник, 3 июля, открыли стрельбу по прохожим во французской Тулузе, один человек погиб, еще шестеро ранены. Об это сообщает портал franceinfo.

По данным franceinfo, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Устроившие стрельбу с места происшествия скрылись. Указывается также, что как минимум один из стрелявших был одет в «традиционную мусульманскую одежду».

Полиция Тулузы считает, что мотивом нападавших была месть. Версия террористического акта не рассматривается стражами порядка в качестве приоритетной.

2 июля неизвестные в масках открыли стрельбу у мечети в городе Авиньон на юго-востоке Франции. В результате ЧП пострадали восемь человек, включая семилетнюю девочку. Злоумышленникам удалось скрыться. Полиция исключила версию теракта. Предположительно, инцидент произошел после ссоры между молодыми людьми.

29 июня мужчина попытался въехать на автомобиле в толпу перед мечетью в городе Кретей в 11 километрах от французской столицы. Преступник не сумел воплотить свой план в жизнь из-за установленных перед мечетью заграждений. Как сообщала газета Le Parisien со ссылкой на свои источники, он хотел отомстить за террористические акты в клубе Bataclan в 2015 году и на Елисейских полях 19 июня 2017 года.