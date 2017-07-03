Украина предложила революционную версию истории украинского флота

В Киеве постепенно приходят к «единственно верной» версии украинской истории и украинского нацстроительства. Исходя из них, украинцем можно объявить любого жителя Киева любой исторической эпохи, а «украинскими землями» - все, куда когда-либо ступала нога украинца. Раньше это в основном смешило. Но теперь открывает такие перспективы, что захватывает дух. Украинская национальная идея отличается широтой фантазии в узко заданных рамках. С одной стороны, всё украинское должно быть максимально древним. С другой, каждое предательство во имя Украины должно называться подвигом. Заполнением информационного пространства в рамках этих жестко заданных парадигм и занимаются украинские идеологи.

Сочетать обе идеи-фикс в одном тексте удается не так часто. К тому же, в древности, как известно, России не было, поэтому предавать было некого. «Древние укры» мирно копали Черное море и развивали трипольскую культуру.

Потом представители этой культуры основали древний украинский город Триполи, который из-за козней самозародившихся в финно-угорских болотах московитов был безвременно утрачен. Но гетман Иван Мазепа указал путь, по которому должен идти каждый уважающий себя украинец: брать у Москвы всё, что только можно взять, после чего предавать Россию и присягать на верность тому, кто в данный момент олицетворяет собой европейскую интеграцию – Карлу XII, Наполеону, кайзеру Вильгельму, Гитлеру, Евросоюзу и так далее.

Только истинные мастера художественного слова способны выдать на-гора текст со столь жесткими вводными. Одним из подобных мастеров, безусловно, является Андрей Парубий – спикер Верховной рады и один из подозреваемых в организации расстрела протестующих в ходе Евромайдана. Его поздравления в адрес практически отсутствующего на Украине вида войск – Военно-морских сил изобилуют и воспеванием древности, и воспеванием предательства.

Оказывается, день ВМС Украины (в основном декоративных и в то время, пока Крым был украинским и, тем более, после 2014 года) отмечается в июле потому, что именно в этот месяц 1110 лет назад киевский князь Олег прибил свой щит к вратам Царьграда.

Вообще, после того, как украинский президент Петр Порошенко прокомментировал получение безвизового въезда в Евросоюз стихами Лермонтова (предположительно; авторство не доказано), не осталось сомнений в пророческом даре Иосифа Бродского , который обещал украинцам, что они перед смертью будут «хрипеть, царапая край матраса, строки из Александра, а не брехню Тараса».

Умирать ни Порошенко, ни Парубий пока не собираются, а русскую классику цитируют регулярно.

Атрибуция много лет прожившего в Великом Новгороде викинга (или, по другой версии, смолянина) Олега украинским князем уже не так смешит после истории с древнерусской княжной Анной Ярославной, которой в Киеве посмертно сделали операцию по превращению в украинку. Но сама идея объявлять украинцем каждого, кто какое-то время имел административную власть над Киевом, сулит тамошним «историкам» новые богатые открытия.

Если Олег был украинцем, то что мешает объявить украинцем гауляйтера рейхскоммисариата Украины Эриха Коха, а заодно приписать себе все победы гитлеровских войск в начале войны?

Впрочем, русско-польские войны уже частично переформатированы под украино-русские, так что переосмысление Великой Отечественной в духе «Украина и цивилизованная Европа против Москвы», надо думать, уже не за горами.

Самое смешное, что «исторический факт», на который ссылается Парубий – поход 907 года – не подтверждается альтернативными Повести временных лет источниками. Это при том, что походы русичей на Византию других лет подробно зафиксированы – в том числе, самим византийцами.

«Щит на вратах Царьграда» - красивый образ, воспетый любимым украинцами поэтом Александром Пушкиным, но легендарности в нем куда больше, чем историчности.

Помимо псевдоисторических утверждений, вроде «украинца» Олега или «украинского флота» в великом и страшном 1918 году, немалая часть поздравления Парубия отдана истории самого обыкновенного предательства.

В июле 1992 года, когда у российского руководства не было ни малейшего желания заниматься Черноморским флотом в частности и обороноспособностью страны в целом, сторожевой корабль СКР-112 поднял украинский флаг и сбежал из крымского Донузлава в Одессу. Несмотря на то, что российским морякам, как вспоминает капитан 3-го ранга запаса Игорь Литвак , «сразу же был дан строжайший запрет на применение любого вида оружия», из банального как две копейки предательства капитана второго ранга Николая Жибарева была сооружена история «первого корабля ВМСУ».

Жибарев сделал в целом неплохую карьеру. В 2014 году он занимал пост начальника управления Морской охраны Государственной пограничной службы Украины в ранге контр-адмирала. Впрочем, его сына Илью обвиняют в предательстве уже на Украине: в 2014 году он, судя по информации из блогов, был среди тех, кто остался служить в российском Крыму.

А вот судьба самого корабля СКР-112 весьма симптоматична. Несмотря на возникавшие идеи переименовать его в «Атаман Сидор Белый» или превратить в плавучий музей, уже через год после бегства, осенью 1993-го он был исключен из списков ВМСУ, а в 1996-м разобран на металлолом.

Похожая судьба постигла большинство боевых кораблей, переданных Россией Украине в начале 90-х. После 2014-го ситуация стала только хуже – навсегда были потеряны базировавшиеся в Крыму корабли, многие из которых добровольно подняли российский флаг. Количество служащих в ВМСУ уменьшилось в два с лишним раза – с 14 000 до 6500 человек.

Фактически у Украины нет заслуживающего хоть малейшего внимания военно-морского флота. А при нынешнем состоянии экономики нет ни малейших перспектив хоть как-то исправить ситуацию.

Поэтому украинские военные моряки могут прийти в Крым только в двух случаях – либо чтобы устроиться на работу в российский флот, либо как туристы. Третьего не дано.