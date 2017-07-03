Трамп готов помочь ребенку, которому решили дать «спокойно умереть»

Президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь маленькому мальчику из Великобритании, которому врачи и суды решили дать «спокойно умереть».

Как пишет ТАСС , речь идет о 10- месячном Чарли Гарде. У ребенка диагностировали редкое генетическое заболевание – синдром митохондриального истощения ДНК. Эта болезнь поражает мышцы и головной мозг.

Мальчик находится в терминальной стадии заболевания. Как считают британские врачи, ему уже нельзя помочь, поэтому его нужно отключить от систем жизнеобеспечения, чтобы дать ему «спокойно умереть». На сторону медиков встали и судебные инстанции, в том числе Европейский суд по правам человека

При этом врачи в США готовы помочь ребенку. Они готовы провести Чарли Гарду курс экспериментальной терапии, которая в ряде случаев облегчила симптомы заболевания у других детей. На лечение мальчика в США собрали более миллиона долларов.

Трамп написал в Twitter, что США были бы рады помочь Чарли Гарду, если они могут что-либо сделать для него.