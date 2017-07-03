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США оставили за Россией право решать судьбу Асада - СМИ
Глава Госдепа высказал такое мнение во время «личной дискуссии» с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на прошлой неделе, пишет Foreign Policy со ссылкой на неназванный дипломатический источник.
Также, по мнению Тиллерсона, США будет достаточно «ограничиться» борьбой с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Вместе с тем, по данным издания, администрация президента США Дональда Трампа планирует отказаться от идеи того, что Башар Асад должен покинуть пост президента Сирии.
Отдельно подчеркивается, что подобная позиция Тиллерссона свидетельствует о том, что «правительство Сирии, поддерживаемое Россией и Ираном, становится вероятным политическим победителем в конфликте, продолжающемся шесть лет».
В свою очередь представитель Госдепа отказался комментировать изданию дискуссию Тиллерсона с Гутеррешем.
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