США оставили за Россией право решать судьбу Асада - СМИ



Глава Госдепа высказал такое мнение во время «личной дискуссии» с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на прошлой неделе, пишет Foreign Policy со ссылкой на неназванный дипломатический источник.

Отдельно подчеркивается, что подобная позиция Тиллерссона свидетельствует о том, что «правительство Сирии, поддерживаемое Россией и Ираном, становится вероятным политическим победителем в конфликте, продолжающемся шесть лет».

