Далее:
Главное сейчас
ТК «Звезда»

США оставили за Россией право решать судьбу Асада - СМИ

США дали России право решать судьбу Асада
Фото:
Глава Госдепа высказал такое мнение во время «личной дискуссии» с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на прошлой неделе, пишет Foreign Policy со ссылкой на неназванный дипломатический источник.
Также, по мнению Тиллерсона, США будет достаточно «ограничиться» борьбой с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Вместе с тем, по данным издания, администрация президента США Дональда Трампа планирует отказаться от идеи того, что Башар Асад должен покинуть пост президента Сирии.
Отдельно подчеркивается, что подобная позиция Тиллерссона свидетельствует о том, что «правительство Сирии, поддерживаемое Россией и Ираном, становится вероятным политическим победителем в конфликте, продолжающемся шесть лет».
В свою очередь представитель Госдепа отказался комментировать изданию дискуссию Тиллерсона с Гутеррешем.
В мире США
Foreign Policy
Исламское государство Администрация США Госдеп США ООН
Башар Асад Дональд Трамп
Оставить комментарий

ТК «Звезда»: последние новости