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У Верховной Рады появилась бронетехника
Фото: Андрій Ніцой / Facebook
В понедельник, 3 июля, во двор Верховной Рады Украины заехала бронетехника. Об этом сообщил директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой на своей странице в Facebook.
По его словам, военная техника появилась там около 07:10 утра. «К чему готовимся? Может, похвастаться выставочными образцами достижений оборонпрома? Или протолкнуть русификаторские законы о языке и об образовании? Или Банковая готовит какой-то сюрприз?» - предположил Ницой.
В комментариях к его посту пользователи предположили, что появление военной техники рядом со зданием Рады связано с заседанием по случаю 20-летия партнерства с НАТО.
Некоторые отмечали, что бронетехника была у Верховной Рады еще вчера, 2 июля: четыре броневика якобы попали на видеосъемку канала 112.ua.
Официальных комментариев по этому поводу украинские власти пока не дали.
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