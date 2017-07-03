Во Франции экстремист планировал застрелить Макрона

Во Франции человеку, заявившему о планах убить президента страны Эммануэля Макрона , предъявили обвинения в терроризме. Об этом сообщает BFMTV.

По данным телеканала, представитель французских ультраправых написал на одном из интернет-форумов, что хочет купить автомат Калашникова и напасть на главу государства. Убийство якобы должно было произойти 14 июля на Елисейских полях во время военного парада в честь Дня Пятой республики.

О планах радикала в полицию сообщили другие интернет-пользователи.

В итоге 1 июля правоохранители задержали 23-летнего безработного жителя города Аржантёй. BFMTV утверждает, что он угрожал полицейским кухонным ножом. Еще два ножа нашли в его машине.

Этот человек в 2016 году получил судимость за пропаганду терроризма. По предварительным данным, он является психически неуравновешенным, но специалисты признали, что он способен нести ответственность за свои действия.