СМИ сообщили об уничтожении в Сирии одного из главарей ИГ*

В Сирии уничтожен один из главарей террористической группировки "Исламское государство"* косовар Лавдрим Мухаджери, он был убит в ходе совместной операции ВКС РФ и сирийской команды Tiger в регионе Идлиб, сообщает греческое издание pronews.gr, не указывая источника информации.



До этого несколько раз в СМИ уже появлялись сообщения о его ликвидации.





Мухаджери, известного также как Абу Абдулла аль-Косова, называют "мясником", он стал известен в 2014 году по пропагандистским видеороликам ИГ*, на которых лично обезглавливал христиан, шиитов и алавитов, пишет издание. Госдепартамент США включил Мухаджери в список террористов в 2014 году.

В Сирию он вернулся в мае после четырёхмесячной поездки в Албанию и Косово, говорится в сообщении.



Издание пишет, что террорист был уничтожен в ходе совместной операции ВКС РФ и сирийской команды Tiger в регионе Идлиб. В ходе операции убиты и шесть из 20 его личных телохранителей.



"Как только стало известно о его смерти, министр инфраструктуры косовского псевдогосударства Луфти Зарку посетил семью главаря террористов в Качанике и выразил соболезнования. Председатель исламской религиозной общины в Качанике Флорим Незирай выразил сожаление по поводу смерти "великого мусульманского бойца". Незирай объявил в мечети известие о смерти Мухаджери в Сирии, а затем отправился домой к его семье с соболезнованиями", — пишет издание.



В феврале сообщалось, что на Ближнем Востоке убит соратник Мухаджери, бывший имам исламской общины самопровозглашенной республики Косово и влиятельный член ИГ Ридван Хакифи.