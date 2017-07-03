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Назарбаев заявил о готовности содействовать переговорам России и Украины по Донбассу
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал Россию и Украину начать переговоры по урегулированию в Донбассе, а также заявил о готовности способствовать этому процессу.
«События на юго-востоке Украины привели к резкой конфронтации и неконструктивной публичной полемике между всегда близкими братскими странами, какими являются российские и украинские народы. Всё это вызывает сожаление у всех друзей этих народов и, честно говоря, у меня особенно», — цитирует Интерфакс Назарбаева.
Он подчеркнул необходимость «сесть за стол переговоров» для серьёзного диалога сторон с целью решения возникших вопросов.
«Альтернатив этому нет», — отметил президент Казахстана.
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