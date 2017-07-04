Макрон выступил с обращением перед конгрессом парламента Франции



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что последнее десятилетие стало «жестоким» для Европы, и она «сбилась с пути». Выступая перед конгрессом французского парламента, Макрон отметил важность сильного Евросоюза для европейцев, а также выразил мнение, что Франция должна взять инициативу в свои руки. Помимо прочего, французский лидер заявил о намерении сократить на треть число парламентариев, а также снять режим чрезвычайного положения, введённый после ноябрьских терактов 2015 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед конгрессом парламента страны, заявил, что Европа «сбилась с пути». Также французский лидер предложил на треть сократить число парламентариев и пообещал снять режим чрезвычайной ситуации, введённый после терактов 13 ноября 2015 года, уже осенью.



«Последнее десятилетие стало жестоким для Европы. Нам удалось справиться с разными кризисами, но мы сбились с пути», — отметил Макрон.



По словам французского президента, Европа столкнулась с множеством проблем, поэтому европейцы нуждаются в сильном Евросоюзе. Макрон подчеркнул, что Франция должна взять инициативу в свои руки и предпринять шаги по укреплению блока.



«Терроризм не побеждён. Европейская конструкция находится в кризисе. Наши финансовые балансы ухудшились, а долг вырос. Инвестиции слабые, безработица достигла невероятного уровня», — отметил президент Франции.





Он добавил, что намерен тесно сотрудничать с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель для укрепления Евросоюза. По его словам, к концу года они намерены запустить «демократические конвенции» по всей Европе.

«Строительство Европы было ослаблено распространением бюрократии и проистекающим из этого растущим скептицизмом», — заявил Макрон.



Он также отметил важность борьбы с бюрократией и выхода из «тирании расписаний и календарей» для возрождения «стремления к Европе».



В ходе своего выступления перед конгрессом парламента Макрон пообещал, что осенью 2017 года он снимет режим чрезвычайной ситуации, который был введён после терактов 13 ноября 2015 года, а затем неоднократно продлевался.



«Я верну французам их свободы, сняв режим ЧС осенью, поскольку свободы являются условием существования сильной демократии», — отметил Макрон.



Он также заявил о важности принятия закона о борьбе с терроризмом, добавив, что уголовная система страны «позволит уничтожить противников» Франции. «Я надеюсь, что парламент проголосует за эти положения, которые придадут нам сил в нашей борьбе», — подчеркнул французский лидер.



Помимо прочего, в ходе своего выступления Макрон заявил, что считает необходимым сократить число парламентариев на треть. По его словам, более малочисленный парламент с усиленными механизмами работы будет способен справляться со своими обязанностями лучше и быстрее.



«Я выступлю с предложением сократить на треть число парламентариев. Я уверен, что такая мера положительно скажется на работе парламента», — отметил Макрон.



В настоящее время Национальное собрание (нижняя палата парламента) насчитывает 577 депутатов, а в сенате (верхней палате) заседают 348 человек. Сокращение числа парламентариев было одним из предвыборных обещаний Макрона.



Также французский лидер заявил, что граждане страны сделали выбор в пользу «радикально нового пути», проголосовав на последних президентских и парламентских выборах за него и движение «Вперёд!»



«Я верю, что наш народ попросил нас выбрать радикально новый путь», — отметил французский президент, отметив, что до этого страна «очень часто шла неверным путём».



«Я глубоко убеждён, что полученные от народа полномочия одновременно требуют больших усилий и реалистичны. Наша первая задача — вновь обрести смысл амбициозного проекта по трансформации нашей страны», — заявил Макрон.



В понедельник также стало известно, что в ближайшее время Эммануэль Макрон намерен провести переговоры с лидерами России, США, Китая, Австралии, Аргентины, Мексики и Южной Кореи.





Помощник президента России Юрий Ушаков в свою очередь заявил, что на полях саммита G20 в Гамбурге пройдут встречи Владимира Путина с президентами Франции, Турции и Южной Кореи, а также премьером Японии и председателем Еврокомиссии

Он добавил, что помимо этих встреч ожидается и ряд переговоров «на ногах». Ушаков также отметил, что в Гамбурге в формате рабочего завтрака пройдёт встреча Путина, Макрона и Меркель.





Помимо прочего на саммите «двадцатки» ожидается первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа